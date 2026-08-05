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    Өскеменде мектеп оқушылары арасында көпкүндік веложарыс басталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскеменде дәстүрлі «Қазақстанның мектеп оқушысы» атты көпкүндік веложарыс басталды. Байрақты бәсеке Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығының бастамасымен биыл 56-рет ұйымдастырылып отыр.

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    Фото: Нұрберген Нұрлыхасымұлы

    Жарыс биыл Шығыс Қазақстан облысының орталығы – Өскемен қаласында өтіп жатыр. Дәстүрлі дода жас велошабандоздардың тәжірибесін шыңдап, болашақ чемпиондарды анықтауға мүмкіндік береді. Биылғы жарысқа еліміздің 11 өңірінен келген 120-ға жуық спортшы қатысып жатыр.

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    Фото: Нұрберген Нұрлыхасымұлы

    Сайыста 2008–2009 жылдары туған және одан кіші жастағы жасөспірімдер бақ сынайды. Көпкүндік жарыс 7 кезеңнен тұрады. Бағдарламаға жекелей және топтық жарыстар енгізілген. Қатысушылар 25, 40, 80, 84 және ең ұзақ 90 шақырым қашықтықтарда өзара мықтыны анықтайды.

    - Бұл жарыс – жас спортшылардың күш-жігерін шыңдап, шеберлігін арттыратын маңызды спорттық алаң. Жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған талантты жасөспірімдер осы додада өз мүмкіндіктерін көрсетіп, тәжірибе алмасады. Осындай жарыстардың арқасында болашақта халықаралық ареналарда Қазақстанның көк туын желбірететін спортшылар өсіп шығады деп сенеміз, - дейді Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығының жетекші сарапшысы Нұрберген Нұрлыхасымұлы.

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    Фото: Нұрберген Нұрлыхасымұлы

    Айта кетейік, дәстүрлі дода Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің және «Қазақстан велосипед спорты федерациясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің қолдауымен өткізіліп жатыр.

    Оқушы Велоспорт Спорт Өскемен
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар