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    Өскеменде велосипед теуіп келе жатқан 6 жасөспірімді көлік қақты

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында велосипед теуіп келе жатқан бір топ жасөспірімді көлік қағып кетті.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, оқиға қаладағы Ертіс көпірінде болған. 

    - Toyota Avensis маркалы автокөліктің жүргізушісі жолақты ауыстырғанда маневрдің қауіпсіздігіне көз жеткізбей бір топ велосипедшіні қағып кетті. Жол-көлік оқиғасы салдарынан кәмелеттік жасқа толмаған 6 адам зардап шекті, - делінген ақпаратта. 

    Қазіргі уақытта 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдер ауруханаға жеткізілген. Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері тиісті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі Ертіс көпірі күрделі жөндеу алдында кешенді тексеруден өтетіндігі хабарланған.

    Шығыс Қазақстан облысы Өскемен Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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