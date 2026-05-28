Өскеменде велосипед теуіп келе жатқан 6 жасөспірімді көлік қақты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында велосипед теуіп келе жатқан бір топ жасөспірімді көлік қағып кетті.
ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, оқиға қаладағы Ертіс көпірінде болған.
- Toyota Avensis маркалы автокөліктің жүргізушісі жолақты ауыстырғанда маневрдің қауіпсіздігіне көз жеткізбей бір топ велосипедшіні қағып кетті. Жол-көлік оқиғасы салдарынан кәмелеттік жасқа толмаған 6 адам зардап шекті, - делінген ақпаратта.
Қазіргі уақытта 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдер ауруханаға жеткізілген. Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері тиісті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.
Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі Ертіс көпірі күрделі жөндеу алдында кешенді тексеруден өтетіндігі хабарланған.