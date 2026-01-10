KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:11, 10 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өскеменде жылу бағасы өзгерді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында жылу бағасы қымбаттады.  

    Фото: Freepik

    Бағаның өзгеруіне тарифтердің өсуі емес, қосылған құн салығының 12-ден 16 пайызға дейін көтерілуі себеп болып отыр.

    «Шығыс Жылу» АҚ мәліметіне сүйенсек, есептеу құралдары орнатылған үйлердің тұрғындары әр гигакалорий үшін 4 224,48 теңге төлейді. 

    – Ал есептеу құралдары жоқ үйлердің иелері бір гигакалорий үшін 5 935,62 теңге төлейді. Есептегіштерді орнату мүмкін емес үйлерде жылу бағасы ҚҚС-ны қоса алғанда, бір гигакалорий үшін 4 946,34 теңгені құрайды. Бюджеттік ұйымдар үшін төлем есептеу құралдары орнатылған болса 33 704,45 теңге/Гкал, орнатылмаған болса 51 580,33 теңге/Гкал құрап отыр, - делінген ақпаратта. 

    Еске салсақ, осыған дейін ақтаулықтар қақаған қыста жылудың жоқтығына шағымданғаны хабарланған. 

