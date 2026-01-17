Өскеменде жылу тапшылығы мәселесі қалай шешілмек
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында жылу энергиясының тапшылығы 260 гигакалорияны құрап отыр.
Бүгінде қала қарқынды түрде өсіп келеді. Алайда ондаған жыл бұрын қалыптасқан жылу жүйесі шегіне жете жұмыс істеп тұр. Құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатқандықтан мәселе одан сайын ушығып барады.
Тек соңғы бір жылда Өскеменде 200 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілген. Ал жылу қуаттарының өсімі бұл қарқыннан әлдеқайда баяу. Электр энергиясы жағынан үш ірі су электр станциясының арқасында өңір өзін сенімді сезінсе, жылумен қамту қалалық инфрақұрылымның ең осал тұсы.
Мамандардың есептеуінше, қазіргі құрылыс қарқыны сақталған жағдайда 2027 жылға қарай жылу энергиясының тапшылығы күрделі мәселеге айналуы мүмкін. Жылыту маусымында жүйеге түсетін жүктемені азайту үшін билік пен энергетиктер инженерлік шешім ұсынды: қолданыстағы екі жылу электр орталығының қуаттарын біріктіру арқылы жылуды қайта бөлу және жағдайды тұрақтандыру.
Қазіргі таңда қаланың әр бөлігінде орналасқан екі негізгі ЖЭО жұмыс істейді. Соның ішінде Согра ЖЭО қала маңы мен өнеркәсіптік нысанды жылумен қамтамасыз етіп, белгілі бір резервтік қуатқа ие. Осы мүмкіндікті орталықтағы аудандарға пайдалану жоспарланып отыр, ол үшін екі ЖЭО-ны байланыстыратын жылу желісін салу қажет.
— Бізде қосымша жылу энергиясын беруге және жаңа тұтынушыларды қосуға техникалық мүмкіндік бар. Қосымша қазандық пен турбина салу көзделген, бұл станцияның орнатылған қуатын арттыруға мүмкіндік береді, — дейді Согра ЖЭО директоры Нұрлан Рамазанов.
Екі ЖЭО арасындағы жылу ағындарын қайта бөлу үшін ұзындығы 15 шақырымға дейінгі жылу желілерін тарту жоспарланған. Магистраль құрылысы бюджет қаражаты есебінен жүргізілмек. Билік бұл шара орталықтандырылған жылумен қамту аймағын кеңейтіп, қолданыстағы жылу көздеріне түсетін салмақты азайтады деп үміттенеді.
Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласындағы жылу электр орталығында 4 қазандық және 1 турбоагрегат іске қосылғаны жайлы жазғанбыз.