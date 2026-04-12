KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:07, 12 Сәуір 2026 | GMT +5

    Өскеменде жол апатынан екі адам көз жұмды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында жол-көлік оқиғасынан екі адам қаза болды.ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жол апаты Малдыбаев көшесінде болған.

    дтп
    Коллаж: Kazinform

    — Алдын ала деректерге сәйкес, 35 жастағы ер адам Honda Inspire маркалы көлікті айдап әкеткен. Малдыбаев көшесі арқылы қалаға кіріп келе жатқанда қарсы жолаққа шығып кетіп, Mersedes-Benz көлігімен соқтығысты, — деп хабарлады ведомство өкілдері. 

    Соның салдарынан екі жүргізуші де оқиға орнында көз жұмды. Облыстық полиция департаменті анықтау басқармасының бастығы Арман Үмітовтің айтуынша, Mersedes-Benz көлігінің жолаушысы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді.

    Қазір аталған фактіге байланысты тергеу басталып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
    Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбеде жол апатынан жүргізуші қаза тапқаны хабарланған. 

    Тегтер:
    Жол ережесі Өлім-жітім Шығыс Қазақстан облысы Полиция Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар