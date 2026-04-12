Өскеменде жол апатынан екі адам көз жұмды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында жол-көлік оқиғасынан екі адам қаза болды.ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жол апаты Малдыбаев көшесінде болған.
— Алдын ала деректерге сәйкес, 35 жастағы ер адам Honda Inspire маркалы көлікті айдап әкеткен. Малдыбаев көшесі арқылы қалаға кіріп келе жатқанда қарсы жолаққа шығып кетіп, Mersedes-Benz көлігімен соқтығысты, — деп хабарлады ведомство өкілдері.
Соның салдарынан екі жүргізуші де оқиға орнында көз жұмды. Облыстық полиция департаменті анықтау басқармасының бастығы Арман Үмітовтің айтуынша, Mersedes-Benz көлігінің жолаушысы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді.
Қазір аталған фактіге байланысты тергеу басталып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбеде жол апатынан жүргізуші қаза тапқаны хабарланған.