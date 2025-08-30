Өскеменде жолға төселген битумнан көлік дөңгелектерінің бүлінуі: мердігер мен жүргізушілер келісімге келді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында көлік жүргізушілері жолға төселген битумның дөңгелекті бүлдіргеніне шағымданған болатын. Қазір олар мердігермен келісімге келді.
Тамыз айының ортасына таман қаладағы Қабанбай батыр көшесімен келе жатқан автокөлік жүргізушілері барар жеріне жетпей тоқтауға мәжбүр болған еді. Себебі асфальт төсеу жұмыстары кезінде жаңбыр жауып кетіп, көлік дөңгелектері битумға батып, бүлініп қалған.
Бүгінде мәселе оң шешімін тапты. Бұл туралы қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Ержан Ибраев мәлім етті.
— Барлығы 5 көлік жүргізушісі шағым түсірді. Мердігер мен сол көлік иелері арасында азаматтық іс бойынша мәселе реттелді. Қазір тұрғындар тарапынан шағым жоқ, — деді ол.
Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде көлік жүргізушілері жолға төселген битумның дөңгелекті бүлдіргеніне шағымданғаны хабарланған.