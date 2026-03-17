    22:39, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Өскеменде жолы шұрық тесік Ертіс көпірінде жөндеу жұмыстары басталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында халық жаппай шағымданған Ертіс көпіріндегі шұңқырларды жамау жұмыстары басталды.

    ШҚО-дағы көпір құрылысы
    Фото: Берік Уәлидің Facebook парақшасынан

    Қаладағы Ертіс көпірінде жол жабынын жөндеу жұмыстары қолға алынды. Негізгі мақсат - ең көп зақымданған учаскелерді қалпына келтіріп, жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру.

    Қазіргі уақытта мамандар шұңқырларды жамап жатыр. Алдымен жол жабыны қатты тозған бөліктер ретке келтіріледі. Жұмыстар кезең-кезеңімен, қозғалысты толық шектемеу үшін негізінен түнгі уақытта жүргізіліп жатыр.

    Қала әкімдігі бұл шаралардың уақытша сипатта екенін мәлім етті.

    - Бүгінде Ертіс көпірінде шұңқырларды жамау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жол жабынының қауіпсіз жағдайын сақтау үшін қажет. Күрделі жөндеу жұмыстарын оқу жылы аяқталғаннан кейін бастау жоспарланып отыр, - делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, күрделі жөндеу кезінде жол жабынын тереңірек жаңарту көзделіп отыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі Ертіс көпірі күрделі жөндеу алдында кешенді тексеруден өтетіндігі жайлы жазғанбыз.

     

    Тегтер:
    Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы Көпір
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Соңғы жаңалықтар