Өскеменде жолы шұрық тесік Ертіс көпірінде жөндеу жұмыстары басталды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында халық жаппай шағымданған Ертіс көпіріндегі шұңқырларды жамау жұмыстары басталды.
Қаладағы Ертіс көпірінде жол жабынын жөндеу жұмыстары қолға алынды. Негізгі мақсат - ең көп зақымданған учаскелерді қалпына келтіріп, жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру.
Қазіргі уақытта мамандар шұңқырларды жамап жатыр. Алдымен жол жабыны қатты тозған бөліктер ретке келтіріледі. Жұмыстар кезең-кезеңімен, қозғалысты толық шектемеу үшін негізінен түнгі уақытта жүргізіліп жатыр.
Қала әкімдігі бұл шаралардың уақытша сипатта екенін мәлім етті.
- Бүгінде Ертіс көпірінде шұңқырларды жамау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жол жабынының қауіпсіз жағдайын сақтау үшін қажет. Күрделі жөндеу жұмыстарын оқу жылы аяқталғаннан кейін бастау жоспарланып отыр, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, күрделі жөндеу кезінде жол жабынын тереңірек жаңарту көзделіп отыр.
Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі Ертіс көпірі күрделі жөндеу алдында кешенді тексеруден өтетіндігі жайлы жазғанбыз.