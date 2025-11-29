KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:36, 29 Қараша 2025 | GMT +5

    Өскеменде ЖРВИ жұқтырғандар көбейіп, ауруханаларда шектеу шаралары енгізілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жіті вирустық инфекция жұқтырғандар саны 70 мыңға жуықтады.

    2,4 млн қазақстандық ЖРВИ-мен ауырды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Шығыс Қазақстанда тыныс алу жолдары инфекцияларын жұқтырғандар саны күн сайын артып барады. Бүгінде 70 мыңға жуық адамға ЖРВИ диагнозы қойылған. Оның ішінде 200-ден астам жүкті әйел бар.

    Осыған байланысты Өскемендегі Ана мен бала орталығында эпидемиологиялық шектеу шаралары енгізілді. Соның аясында босану бөлімшелерінде серіктестің болуына уақытша тыйым салынып отыр.

    - Карантиндік талаптардың күшеюіне байланысты серіктеспен босану уақытша тоқтатылды. Босану бөлмелерінде олардың қатысуына рұқсат берілмейді. Қалыпты тәртіптің қайта енгізілуі туралы ақпарат қосымша хабарланатын болады, - делінген орталық өкілдері таратқан ақпаратта.
    Бұдан бөлек аймақта гонконг тұмауының да өсімі тіркеліп отыр. Бүгінде бұл инфекцияны жұқтырған 50-ге жуық адам анықталған.

    Еске салсақ, осыған дейін СҚО-да бір аптада «гонконг тұмауын» жұқтырғандар саны екі есе артқаны хабарланған

    Тегтер:
    Шығыс Қазақстан облысы Аурухана ЖРВИ
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар