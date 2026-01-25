Өскемендегі әскери бөлімдердің бірінде мерзімді қызметтегі сарбаз көз жұмды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен гарнизонының бір әскери бөлімінде мерзімді әскери қызметтегі сарбаз қарауылдық қызмет атқару кезінде өз қаруынан оқ атқан. Ол алған жарақаттан көз жұмды.
Қазақстан Республикасының Құрлық әскерлері баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 23 қаңтарда болған.
– Өскемен гарнизонының бір әскери бөлімінде қарауылдық қызмет кезінде мерзімді әскери қызметтегі сарбаз бекітілген қарудан өзін-өзі атып, алған жарақатынан қаза тапты, - делінген ресми хабарламада.
Қаза тапқан сарбаз 2025 жылғы сәуір айында мерзімді әскери қызметке шақырылған. Оқиға бойынша Шығыс өңірлік әскери-тергеу басқармасы қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу Өскемен гарнизонының Әскери прокуратурасының бақылауымен жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты оқиғаның толық себебі мен мән-жайы жарияланбаған.
Қорғаныс министрінің тапсырмасымен оқиғаның объективті және жан-жақты зерттелуін қамтамасыз ету мақсатында арнайы комиссия құрылып, оқиға орнына жіберілді. Комиссияны Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрінің орынбасары, генерал-майор Асқар Мұстабеков басқарады.
Қорғаныс министрлігі мен Қарулы Күштер қаза тапқан сарбаздың отбасы мен жақындарына көңіл айтып, оларға барлық қажетті қолдау көрсетілетінін мәлімдеді.
– Әскери қызметшінің отбасына қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық көмек көрсетіледі, - деп хабарланды ведомстводан.
Еске салсақ, бұған дейін Шымкент қаласында мерзімді әскери қызметтегі сарбаз қаза тауып, сол оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын.