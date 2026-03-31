    11:26, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Отандық 3 мұнай өңдеу зауыты да Jet A-1 авиаотынын өндіруге дайын – Асхат Хасенов

    АСТАНА. KAZINFORM – Отандық мұнай өңдеу зауыттары автомобиль жолдарының сапасын арттыруға мүмкіндік беретін модификацияланған битум өндірісіне көшу мәселесін пысықтап жатыр. Бұл туралы Үкімет отырысында «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Асхат Хасенов айтты.

    нефть
    Фото: Midjourney

    - «ҚазМұнайГаздың» мұнай өңдеу зауыттарының тоқтаусыз жұмысын жолға қойып, дамыту – стратегиялық маңызды міндет. Бүгінгі таңда тұрақтылық индексін 96 пайызға дейін арттыруға бағытталған жаңа технологиялық шешімдерді енгізу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы – мұнай өңдеу зауыттарының жұмыс тиімділігін айқындайтын маңызды көрсеткіштердің бірі. Заманауи катализаторлар мен қоспаларды қолдану, технологиялық процестерді автоматты түрде басқару, сондай-ақ өндірісті тоқтатпай ақылды технологияларды енгізу сияқты іс-шаралар арқасында бұл көрсеткішті 2029 жылға қарай 83 пайызға дейін жеткізу көзделген, - деді Асхат Хасенов.

    Компания басшысының айтуынша, қайтарымсыз шығындар мен отын тұтынуды төмендету де ерекше назарда. Оның ішінде көмірсутек газдарының шығын жолдарын анықтап, оларды бітеу арқылы 8-ден 5,5 пайызға дейін қысқарту жоспарланып отыр.

    - Бүгінгі таңда үш мұнай өңдеу зауыты Jet A-1 авиаотынын өндіруге техникалық және нормативтік тұрғыдан дайын. Авиация саласын экологиялық таза отынмен қамтамасыз ету мақсатында «ҚазМұнайГаз» Kaz Food Products-пен бірлесіп биоэтанолды жаңартылатын авиаотынға айналдыратын SAF өндірісі жобасын іске асырып жатыр. Биыл жобалық жұмыстары басталады. Сондай-ақ, автомобиль жолдарының сапасын арттыруға мүмкіндік беретін модификацияланған битум өндірісіне көшу пысықталып жатыр, - деді ол.

    Бұған дейін Үкімет отырысында инновацияларды дамыту мәселесі талқыланатынын жазған едік. 

    Тегтер:
    Үкімет ҚазМұнайГаз Мұнай Зауыт
    Марлан Жиембай
    Автор
