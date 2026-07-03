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    Отандық балуандар күрес түрлерінен Мажарстандағы рейтингтік турнирде бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM — 15-19 шілде аралығында Будапештте күрес түрлерінен халықаралық рейтингтік турнир өтеді, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    Отандық балуандар күрес түрлерінен Мажарстандағы рейтингтік турнирде бақ сынайды
    Фото: ҰОК

    Біріккен күрем әлемі (UWW) жарысқа қатысатын балуандардың тізімін жариялады. Ұлттық құраманың тізімі келесідей:

    Еркін күрес

    57 келіге дейін: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев, Нұрданат Айтанов

    61 келіге дейін: Әділет Әлмұхамедов, Асыл Айтақын, Асылжан Есенгелді

    65 келіге дейін: Әділ Оспанов, Начын Куулар, Өсімжан Дастанбек

    70 келіге дейін: Майис Алиев, Олжас Олжақанов, Санжар Досжанов

    74 келіге дейін: Дархан Есенғали, Қуандық Шалдар, Нұрқожа Қайпанов

    79 келіге дейін: Нұрдәулет Қуанышбай, Шамсат Таир, Ерхан Әбіл

    86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев, Болат Сақаев, Рүстем Мырзағалиев

    92 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков, Бекзат Аманғали

    97 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан

    125 келіге дейін: Нұрсұлтан Азов, Едіге Қасымбек

    Грек-рим күресі

    55 келіге дейін: Алпамыс Дастанбек, Исхар Курбаев, Марлан Мұқашев

    60 келіге дейін: Ербол Камалиев, Ернұр Фидахметов

    67 келіге дейін: Дінмұхамед Қошқар, Мейіржан Шермаханбет, Ержет Жарлықасын

    77 келіге дейін: Қаһарман Қисметов, Тамерлан Шадукаев

    82 келіге дейін: Демеу Жадыраев

    87 келіге дейін: Нұрсұлтан Тұрсынов, Тимур Оспанов

    97 келіге дейін: Ислам Евлоев

    130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Олжас Сырлыбай.

    Әйелдер күресі

    50 келіге дейін: Марал Тәңірбергенова, Зейнеп Баянова

    53 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек

    55 келіге дейін: Айнұр Әшімова, Лаура Әлмағанбетова

    57 келіге дейін: Нилуфар Раимова, Алтын Шагаева

    59 келіге дейін: Виктория Хусаинова, Гүлдана Бекеш

    62 келіге дейін: Ирина Кузнецова, Тыныс Дүбек

    68 келіге дейін: Ирина Казюлина

    72 келіге дейін: Жәмила Бақбергенова

    76 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева, Эльмира Сыздықова, Алина Ертөстік

    Бұған дейін Таразда Ұлттық ұланның қазақ күресінен үздік палуандары анықталғанын жазғанбыз.

    Мажарстан Балуан Күрес Спорт
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар