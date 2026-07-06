Отандық балуандар күрестен U20 Азия чемпионатын 18 медальмен аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM — Күрес түрлерінен Таиландтың Паттайя қаласында өткен U20 жас санатындағы Азия чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Қазақстан құрамасы аталған бәсекеде 18 медаль жеңіп алды.
Еркін күрес
Алтын медаль: Бекасыл Асамбек (61 келіге дейін), Нұрдәулет Сейілбеков (74 келіге дейін)
Күміс медаль: Сұңқар Сейдахмет (70 келіге дейін), Бейбарыс Ерғали (92 келіге дейін), Самир Дурсунов (97 келіге дейін).
Қола медаль: Айбек Қалиахмет (79 келіге дейін), Асхаб Хаджиев (86 келіге дейін).
Әйелдер күресі
Күміс медаль: Жаңыл Бекен (65 келіге дейін), Ұлдана Тілеухан (68 келіге дейін).
Қола медаль: Динара Дауылқызы (53 келіге дейін), Анна Стратан (57 келіге дейін), Айжан Мұратбай (59 келіге дейін).
Грек-рим күресі
Күміс медаль: Бақдәулет Тұрсынбек (77 келіге дейін), Еркебұлан Анапия (82 келіге дейін), Әлихан Тағаев (87 келіге дейін).
Қола медаль: Әмірмұхаммед Қабулов (55 келіге дейін), Алпамыс Болатұлы (60 келіге дейін), Максим Украинцев (97 келіге дейін).
Бұған дейін Kazinform тілшісі Астана әлемдік спорттың жаңа орталығына қалай айналып келе жатқанын зерделеп көрген еді.