    16:29, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Отандық өндірушілерге тауарларды теміржол арқылы тасымалдау шығындары өтеледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Енді кәсіпорындарға ел ішінде басым тауарларды теміржол арқылы тасымалдауға жұмсалған шығынның 50%-ын өтеуге болады. Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Қазақстанда отандық өндірісті қолдауға арналған мемлекеттік құралдар кеңейтіліп жатыр.

    — Қазақстанда шығарылған өңделген тауарларды ішкі нарыққа ілгерлетуге бағытталған өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді.

    Енді кәсіпорындарға ел ішінде басым тауарларды теміржол арқылы тасымалдауға жұмсалған шығындардың 50%-ын өтеуге болады — бұған дейін ішкі тасымалдарға мұндай шара қолданылмаған, — делінген 

    Негізгі қолдау көрсеткіштері:

    * Өтемақы — тасымалдау шығындарының 50%-ына дейін;
    * Ең жоғары мөлшері — 10 мың АЕК-ке дейін (43,25 млн теңге);
    * республика ішіндегі тасымалдарға қолданылады.

    Бұл шара логистикалық шығынды азайтуға, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және қазақстандық құрамды арттыруға бағытталған.

    Сонымен қатар, халықаралық сертификаттау шығындарын өтеу көлемі бес есе артты:
    — 3 000 АЕК-тен 15 000 АЕК-ке дейін (шамамен 65 млн теңге).

    Халықаралық сертификаттардың болуы қазақстандық компанияларға трансұлттық құрылымдардың тендерлеріне қатысуға мүмкіндік береді.

    — Еңбек өнімділігін арттыруға арналған қолдау шараларын алу үшін салық көрсеткіштері бойынша талаптар жеңілдетілді. Енді жыл сайынғы салық түсімінің өсуі шарты 7 жылдан аз тіркелген кәсіпорындарға (бұрын — үш жыл) қолданылмайды, бұл «жас» өндірістердің мемлекеттік қолдауға қолжетімділігін кеңейтеді, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік «Достық – Мойынты» теміржолының екінші желісінде қозғалыс қарқыны қандай екені туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
