Отандық өнім 15-тен астам мемлекетке экспортталып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан жаңа нарықтарға жол ашып, жеткізілетін тауарлар түрін кеңейтіп жатыр. Бүгінде отандық өнім ЕАЭО, Еуропалық одақ, ТМД елдері, Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Моңғолия, Сауд Арабиясы, БАӘ, Иран, Әзербайжан және Өзбекстанды қоса алғанда 15-тен астам мемлекетке экспортталады.
Қытаймен құс еті мен ІҚМ терілерін жеткізу жөнінде жаңа хаттамаларға қол қойылды. Сондай-ақ жылқы еті, бие сүті ұнтағы, салқындатылған сиыр еті, қой еті, шошқа еті және термиялық өңделген өнім экспортының аясын кеңейту бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметінше, Қазақстан сонымен қатар Еуропалық одаққа бал экспорттайтын елдер тізіміне енгізілді. Азия мемлекеттерімен сауда байланысы нығайып жатыр. Жапониямен тірі жылқы және сүт өнімдерін жеткізу мәселесі талқыланып жатыр, ал Оңтүстік Кореямен – балмұздақ экспорты.
Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Катар және өңірдің басқа да елдерімен келіссөздер жалғасып жатыр. Шетелдік елдердің тізіміне 3 652 қазақстандық кәсіпорын енгізілген, олардың ішінде тек маусым айында 9 жаңа экспорттаушы тіркелді.
ЕАЭО елдерінің тізілімдерінде мал шаруашылығы саласындағы 3 292 кәсіпорын бар. ҚХР нарығына қолжетімділікті кеңейту мақсатында ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті мен ҚХР Бас кеден басқармасы арасында экспорт шарттарын айқындайтын 12 хаттамаға қол қойылды.
Бірқатар ел бұрын қолданыста болған санитариялық шектеулерді алып тастады. Атап айтқанда, Беларусь, Ресей және Қытай Қазақстанның оңтүстік-шығыс өңірлерінен өнім әкелуге қатысты аусылға байланысты енгізілген тыйымдарды жойды.
Түркия аусыл, құс тұмауы және нодулярлы дерматитке қатысты барлық шектеуді алып тастады. Қытай да құс тұмауына қатысты шектеуді жойды, ал Армения аусылға байланысты барлық тыйымды алып тастады.
Шығыс Қазақстан облысында ҚР–ҚХР бірыңғай агролабораториясы ашылуға дайындалып жатыр. Ол қазақстандық өнімді қытай ветеринариялық стандарттары бойынша сертификаттап, Қытай нарығына қолжетімділікті жеңілдетеді.
Қазақстан сондай-ақ ЕАЭО аясында ветеринария саласындағы бірыңғай ережелерді әзірлеуге қатысып жатыр. Оған өнімнің қадағалану жүйесі, африкалық шошқа обасының алдын алу және санитариялық талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілік мәселелері кіреді.
Биыл 7 айда Қазақстан қанша көмір экспорттағанын жазған болатынбыз.