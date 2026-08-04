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    Отандық өнім: импортқа тәуелділік қаншалықты төмендеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жарты жылда ішкі тауар айналымының көлемі 36,2 трлн теңгені құрады. Бұл туралы Үкімет отырысында Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев мәлім етті.

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    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    - Бірінші жарты жылдың қорытындысы бойынша ішкі тауар айналымының көлемі 36,2 трлн теңгені құрап, 15,3 пайызға өсті. Негізгі өсім азық-түлік сегменті есебінен қамтамасыз етілді. Оның өсімі шамамен 30 пайызды құрады. Отандық агроөнеркәсіп өндірушілерінің сыртқы нарықтағы ұстанымдары да нығаюда. Қаңтар–мамыр айларының қорытындысы бойынша азық-түлік экспорты 34,4 пайызға өсіп, 1,6 млрд АҚШ долларын құрады, - деді А. Шаққалиев.

    Оның айтуынша, импортқа тәуелділік төмендеді. Оның үлесі 14,7 пайызға дейін қысқарды.

    - Бүгінде Қазақстан ең қажетті өнімдермен ішкі сұранысты қамтамасыз етеді. Күнбағыс майы, ұн, күріш, картоп, пияз, сәбіз, макарон өнімдері, сиыр және қой еті бойынша 100 пайыз қамтылған, - деді министр.

    Айта кетейік, Қазақстанда шілде айының қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,3%-ға төмендеді.

    ҚР Сауда және интеграция министрлігі Импорт Отандық өнім
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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