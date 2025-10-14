Отандық шикізатты өңдеуде жергілікті кәсіпорындарға басымдық берілуі тиіс
АСТАНА. KAZINFORM — Отандық шикізатты өңдеуде жергілікті кәсіпорындарға басымдық берілуі тиіс. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.
- Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында өңдеу өнеркәсібін дамытуға тың серпін бере отырып, экономиканы әртараптандыруды жеделдету міндетін қойды. Бұл орайда, терең өңдеу өндірістерін дамытуға, сондай-ақ ішкі және сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өнімдерді шығаруға басымдық берілуге тиіс, - деді Олжас Бектенов.
Осы орайда ол салалық министрліктер мен ұлттық компаниялардың басшыларына ұзақ мерзімді шарттар мен офтейк-келісімдер арқылы отандық тауар өндірушілердің жүктемесін арттыру және оларды тапсырыстармен қамтамасыз ету мәселелерін тікелей бақылауға алуды тапсырды.
- Отандық шикізатты өңдеу барысында бірінші кезекте жергілікті қайта өңдеу кәсіпорындарына басымдық берілуі қажет. Жауапты мемлекеттік органдарға өңдеу секторына инвестиция тарту жұмысын күшейту үшін қолайлы жағдай жасауды тапсырамын, - деді Үкімет басшысы.
Айта кетейік, Олжас Бектенов әкімдерге барлық саладағы жағдайды тікелей бақылауға алуды тапсырды.