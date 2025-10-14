KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:16, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Отандық шикізатты өңдеуде жергілікті кәсіпорындарға басымдық берілуі тиіс

    АСТАНА. KAZINFORM — Отандық шикізатты өңдеуде жергілікті кәсіпорындарға басымдық берілуі тиіс. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.

    өнеркәсіп, өндіріс
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    - Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында өңдеу өнеркәсібін дамытуға тың серпін бере отырып, экономиканы әртараптандыруды жеделдету міндетін қойды. Бұл орайда, терең өңдеу өндірістерін дамытуға, сондай-ақ ішкі және сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өнімдерді шығаруға басымдық берілуге тиіс, - деді Олжас Бектенов.

    Осы орайда ол салалық министрліктер мен ұлттық компаниялардың басшыларына ұзақ мерзімді шарттар мен офтейк-келісімдер арқылы отандық тауар өндірушілердің жүктемесін арттыру және оларды тапсырыстармен қамтамасыз ету мәселелерін тікелей бақылауға алуды тапсырды.

    - Отандық шикізатты өңдеу барысында бірінші кезекте жергілікті қайта өңдеу кәсіпорындарына басымдық берілуі қажет. Жауапты мемлекеттік органдарға өңдеу секторына инвестиция тарту жұмысын күшейту үшін қолайлы жағдай жасауды тапсырамын, - деді Үкімет басшысы.

    Айта кетейік, Олжас Бектенов әкімдерге барлық саладағы жағдайды тікелей бақылауға алуды тапсырды.

    Тегтер:
    Үкімет Кәсіпорын Шикізат Олжас Бектенов
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар