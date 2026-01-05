KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:20, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Отбасы банк қосымшасы мен enpf-otbasy порталы уақытша істемей тұр

    АСТАНА. KAZINFORM – Отбасы банк өз жүйесіндегі ақауларға ресми түсініктеме берді. 

    Отбасы банк «Наурыз» бағдарламасы бойынша кредит беру үшін KASE-ден 102,7 млрд теңге тартты
    Фото: Отбасы банк

    - Қазіргі уақытта банктік сервистер бойынша техникалық жұмыстар жүргізілуде. Бұл процесс жоспарланғаннан ұзағырақ уақытты алды.

    Өкінішке қарай, уақытша түрде банк бөлімшелерінде, Баспана маркет платформасында және мобильді қосымшада операциялар қолжетімсіз.

    Сондай-ақ байланыс орталығы уақытша жұмыс істемейді, - деп жазады банктың ресми сайты.

    Ресми мәліметте банк мамандары барлық жүйелер мен банк операцияларын мүмкіндігінше тезірек қалыпты режимде жұмыс істетуге күш салып жатқаны айтылған.

    - Түсіністік танытқандарыңыз үшін рақмет және уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз, - делінген хабарламада.

    «Отбасы банк» мобильдік қосымшасынан бөлек БЖЗҚ-дағы жеткіліктілік шегінен артылған ақшаны емделу мен тұрғын үйге бағыттау операциясын рәсімдейтін enpf-otbasy порталы да істемей тұр.

    Айта кетейік, былтыр Отбасы банкте 1 миллион депозит ашылды.

    Тегтер:
    Технология Отбасы Банк Қоғам
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар