KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:59, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Отбасы банкінде кезекте тұрған 350 мың азамат 10 жылда баспаналы болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл «Отбасы» банкінде кезекте тұрған 25 мың азамат баспаналы болады. Бұл туралы «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова айтты.

    «Отбасы» банкінде кезекте тұрған 350 мың азамат 10 жылда баспаналы болады
    Фото: Midjourney

    – Бізде кезекте тұрған 395 мың азаматтың құжаттарын алдық. Олар түгендеуден өтіп, 350 мың азаматтың деректерін ақпараттық базадан тексердік. Өткен жылы 19 850 пәтер берілді. Біздің жоспарымыз бойынша биыл кезекте тұрған 25 мың отбасы баспаналы болады. Кезекте тұрған 350 мың азамат 10 жылдың ішінде баспаналы болады деп сенеміз, - деді Ләззат Ибрагимова Үкімет отырысынан кейін.

    Айта кетейік, Премьер-министр Олжас Бектенов Мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында еліміз бойынша 960 мың адам тұрғын үйге мұқтаж екенін атап өткен еді.

    Тегтер:
    Отбасы Банк Тұрғын үй Баспана Қоғам
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум