Отын бағасының күрт өсуіне байланысты АҚШ-қа ұшатын рейстер қысқартылады
АСТАНА. KAZINFORM — Air Canada әуе компаниясы Иранда соғыс басталғалы авиаотын бағасының күрт өсуіне байланысты АҚШ-қа ұшатын кейбір рейстерді бірнеше айға тоқтататынын жариялады, деп хабарлайды FOX Business.
Рейстерді қысқарту осы жазда қарастырылған және кем дегенде бес ай жалғасады. Бұл Нью-Йорктегі Джон Кеннеди атындағы халықаралық әуежай (JFK) және Юта штатындағы Солт-Лейк-Сити халықаралық әуежайындағы (SLC) барлық рейстерге қатысты болды.
— Иранда қақтығыс басталғалы авиаотын бағасы екі есе өсті, бұл енді экономикалық тұрғыдан қолайсыз кейбір тиімді емес бағыттар мен рейстерге әсер етті. Осыған байланысты кестеге өзгерістер енгізіліп, соның ішінде рейстер саны азайып жатыр, — делінген әуе компанияның мәлімдемесінде.
Air Canada бұл өзгерістер 2026 жылы жалпы жылдық тасымалдың шамамен 1%-ына ғана әсер ететінін мәлімдеді.
Airlines for America мәліметінше, жұма күні авиаотын бағасы 3,79 долларға дейін өсті, бұл 27 ақпанда Ирандағы соғысқа дейінгі бағадан 50%-дан астамға жоғары.
Америкалық бірнеше әуе компания авиаотын бағасының өсуін өтеу үшін шығындарды қысқарту бойынша жаңа шаралар енгізді. Осылайша, JetBlue, Southwest, American және United Airlines тіркелген жүк төлемақысын көтерді.
Еске салсақ, Тегеран АҚШ-пен келіссөздердің екінші раундына қатыспайтынын мәлімдеді.