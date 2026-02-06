KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:32, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Өткен жылы Тәжікстанға 37 мыңнан астам қазақстандық турист барған

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Тәжікстанға 1,7 миллионнан астам турист келген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда шамамен 25 пайызға жоғары, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    р
    Фото: Мадибек Джанибеков

    Есептік баспасөз мәслихатында Тәжікстан Үкіметі жанындағы Туризмді дамыту комитетінің төрағасы Джамшед Джумахонзода өткен жылы елге барлығы 1 млн 784 мың 454 турист келгенін айтты.

    Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 384 мың адамға немесе 27,5%-ға көп.

    — 2025 жылы туристердің ең көбі Өзбекстаннан келді — 1 046 672 адам. Ресей Федерациясынан 396 475 турист, Қырғыз Республикасынан 137 530 адам, Қазақстан Республикасынан 37 288 турист, Қытай Халық Республикасынан 33 178 адам келген, — деді ол.

    Сондай-ақ оның айтуынша, туристердің жалпы санының 1 млн 634,5 мыңы ТМД елдерінен, ал қалған 149,9 мыңы алыс шетелдерден келген.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Тәжікстанда Starlink спутниктік байланыс жүйесі ресми түрде іске қосылды.

    Тегтер:
    Туризм Әлем жаңалықтары Тәжікстан Саяхат
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар