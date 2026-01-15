Өткен жылы теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау 5,5 пайызға артты
АСТАНА. KAZINFORM - 2025 жылдың қорытындысы бойынша теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау көлемі 320 млн тоннаға дейін жетті, бұл 2024 жылғы көрсеткіштен 5,5%-ға артық, деп хабарлайды ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, республикаішілік қатынаста 2024 жылмен салыстырғанда 2,7% өсіммен 177 млн тонна жүк тасымалданды.
Экспорттық қатынаста тасымалдау көлемі 89,2 млн тоннаға дейін ұлғайып, 2024 жылғы деңгейден 7,2%-ға асты, ал импорттық тасымалдар 20,7 млн тоннаға (+2,7%) жетті. Ең үлкен өсім транзиттік қатынаста тіркелді.
Жыл қорытындысы бойынша транзиттік тасымалдау көлемі 33 млн тоннаны құрады, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 19,9%-ға артық. Сонымен қатар, астық тасымалының айтарлықтай өсімі байқалады.
2025 жылдың қорытындысы бойынша теміржол көлігімен 14,3 млн тонна астық тасымалданды, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 31%-ға артық (10,8 млн тонна). Жалпы көлеммен экспортқа 11 млн тонна (+33%) жіберілді, республикаішілік қатынаста 3,3 млн тонна (+26%) тасымалданды.
Орталық Азия, Иран, Ауғанстан және Ресей елдерін қоса алғанда, экспорттың негізгі бағыттары бойынша тұрақты оң динамика байқалады.
- Астықты қайта өңдеу өнімдерін тасымалдауды ұлғайту есебінен елеулі өсім қамтамасыз етілді: ҚХР-да азықтық ұнның көлемі 3,1 млн тоннаға жетіп, 3,8 есеге өсті, бұл қосылған құны жоғары өнім өндірісінің кеңеюін көрсетеді. Сондай-ақ, 2025 жылы Африка, Вьетнам және Еуропалық одақ мемлекеттерін қоса алғанда, жаңа экспорттық нарықтар ашылды. Жалпы, 2025 жылдың нәтижелері теміржол көлігінің тұрақты жұмыс істеуін және жүк тасымалы дамуының оң динамикасын көрсетеді, - делінген хабарламада.
