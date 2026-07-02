Өткеннің тұтқынында қалуға болмайды — Ермұрат Бәпи
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан қоғамында тарихи әділеттілік мәселесі жиі талқыланады. Алайда өткеннің қасіреттеріне үнемі назар аударып, соған байланып қалу елдің дамуына кедергі келтіруі мүмкін. Мәжілістің бұрынғы депутаты Ермұрат Бәпидің айтуынша, мемлекеттің алға жылжуы үшін ең алдымен ұлттың бойында қуат, рух күші және болашаққа деген сенім болуы қажет.
— Бізде осы заманмен қатар жүруге жеткілікті күш-қуат болуы керек. Жас ұрпақтың бойында ішкі қуат болуы тиіс. Егер біз үнемі өткенге қарап, тек өткенді айтып, көрген қасіретімізді еске алып, сәтсіздіктерімізге кінәлілерді үздіксіз іздей берсек, онда тек жылап-сықтайтын халықтың психологиясына түсіп кетуіміз мүмкін, — дейді депутат.
Ермұрат Бәпи бұл ойын Президенттің Қызылордада өткен Ұлттық құрылтай отырысында айтқан «тарихи жарақаттан қалыптасқан ұлттық психологиядан арылу қажет» деген сөзімен байланыстырады. Оның айтуынша, осы тұрғыда ең алдымен жазушылар мен әдебиет өкілдерінің рөлі ерекше. Олар шығармаларында өткеннің сарқыншақтары мен ауыл өмірі туралы ғана жазуды доғарып, жастарды жасампаздыққа, білім алуға, үлкен мақсат қоюға, жүрегі мен ісінде адал болуға жігерлендіретін заманауи қалалық роман жанрындағы туындыларға көбірек ден қоюы қажет.
Бәпидің сөзінше, қоғамның барлық күші мен ұмтылысы өткенге өкініш білдіруге емес, болашақтың мүмкіндіктеріне бағытталуы тиіс.
— Барлық қиындықтың себебін өзгеден көру, бәрін халық басынан өткерген қасіреттермен түсіндіру және кінәлілерді іздеу ешқандай нәтиже бермейді. Меніңше, Президент жеткізгісі келген негізгі ой — осы, — дейді ол.
Депутат сондай-ақ әлемдік тәжірибеге назар аударады. Оның пікірінше, көптеген мемлекеттер өз тарихында ауыр кезеңдерді бастан өткергенімен, кейін болашаққа бағытталған даму жолын таңдады.
Мысал ретінде ол Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияны келтіреді. Бұл ел фашистік идеологиядан бас тартып, қоғамның санасын өзгертті. Жапония атом бомбаларының зардабын көргеніне қарамастан, кейін әлемдегі жетекші технологиялық және экономикалық державалардың біріне айналып, АҚШ-пен тығыз ынтымақтастық орнатты. Ал Оңтүстік Корея да жойқын соғыстан кейін қысқа уақыт ішінде ең дамыған мемлекеттердің қатарына қосылды.
— Біздің болашаққа деген ұмтылысымыз өткеннің қасіретіне деген байланысымыздан әлдеқайда күшті болуы керек, — дейді Ермұрат Бәпи.
Депутат бұл құбылысты «балалық шақтағы психологиялық жарақат» ұғымымен де салыстырады. Оның айтуынша, егер адам өмір бойы тек сол жарақатпен өмір сүрсе, толыққанды дами алмайды және көбіне сәтсіз адам болып қалады. Сол сияқты ұлт та өзін құрбан ретінде қабылдау психологиясынан арылып, тарихи тәжірибеден сабақ алып, прогрессивті, қуатты әрі өркендеген мемлекет құру жолында алға жылжуы тиіс.