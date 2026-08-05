Өзбекстан алғашқы қашықтықтан зондтау спутнигін ұшырды
АСТАНА. KAZINFORM – Өзбекстан «Samarkand-2028» қашықтықтан зондтау гиперспектрлік спутнигін сәтті ұшырды, деп хабарлайды Kazinform.
Жер серігі Қытайдың Шаньдун провинциясының жағалауындағы теңіздегі ұшыру платформасынан ұшырылды.
Аппарат қытайлық Star.Vision компаниясымен бірлесіп жасалған.
Жоба аясында жер серігінің борттық жүйесі үшін гиперспектрлік деректерді орбитада тікелей өңдеуге мүмкіндік беретін арнайы жасанды интеллект модулі жасалды. Бұл деректерді берудің және кейінгі талдаудың тиімділігін арттырады.
Спутниктен алынған деректерді аграрлық сектор, экологиялық мониторинг, су ресурстарын басқару, төтенше жағдайларды болжау және қалалық инфрақұрылымды жоспарлау сияқты негізгі салаларды дамыту үшін пайдалану жоспарланып отыр.
«Samarkand-2028» - Өзбекстанның ірі халықаралық ғарыш жобаларының бірі, ол сонымен қатар Қытаймен ғылыми-техникалық ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді.