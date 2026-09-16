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    Өзбекстан армиясы есірткіге тосқауыл қоймақ: Жаңа тексеріс талабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстанда әскерге шақырылатын азаматтар мен келісімшарт бойынша әскери қызметке орналасқысы келетіндер есірткі қолданған-қолданбағаны бойынша тексеруден өтеді. Бұл туралы Kazinform агенттігі хабарлады. 

    Өзбекстан армиясы есірткіге тосқауыл қоймақ
    Фото: podrobno.uz

    Бұл тәртіпті Әділет министрлігі ресми түрде тіркеді.

    Медициналық тексеру екі кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезеңде экспресс-тест өткізіледі. Тест нәтижесі оң болған жағдайда, алынған үлгі қосымша зертханалық зерттеуге жіберіледі. Есірткіні анықтау сынамасының нәтижесі оң болған немесе үлгі беруден бас тартқан азаматтар әскери-дәрігерлік куәландырудан өтуге жіберілмейді.

    Жеке деректер мен зерттеу нәтижелері құпия сақталады.

    Бұған дейін Өзбекстан экстремизм туралы заңды жеңілдетіп, интернеттегі бақылауды күшейткені хабарланған болатын.

    Ақзат Жиеналина 

    Есірткімен күрес Әскер Әлем жаңалықтары Өзбекстан
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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