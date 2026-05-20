Өзбекстан аумағында жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM — Сейсмологтар бүгін магнитудасы 5,6 жер асты дүмпулерін тіркеді.
Қазақстандық Геофизикалық зерттеулер институтының Ұлттық деректер орталығының жедел мәліметтері бойынша жер сілкінісі 2026 жылғы 20 мамырда Астана уақытымен сағат 01:40–та Өзбекстан аумағында тіркелген.
Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік — 40,33°, шығыс бойлық — 63,03°. Магнитудасы mb = 5.6. Энергетикалық класы K = 13.5.
