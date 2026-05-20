KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Өзбекстан аумағында жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Сейсмологтар бүгін магнитудасы 5,6 жер асты дүмпулерін тіркеді.

    Жер сілкінісі
    Фото: Anadolu

    Қазақстандық Геофизикалық зерттеулер институтының Ұлттық деректер орталығының жедел мәліметтері бойынша жер сілкінісі 2026 жылғы 20 мамырда Астана уақытымен сағат 01:40–та Өзбекстан аумағында тіркелген.

    Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік — 40,33°, шығыс бойлық — 63,03°. Магнитудасы mb = 5.6. Энергетикалық класы K = 13.5.

    Бұған дейін Қытайдың оңтүстігінде жер сілкінісінен екі адам қаза тапқаны туралы жаздық.

    Жер сілкінісі Орталық Азия Өзбекстан
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар