Өзбекстан электр энергиясы мен газ тарифтерін көтерді
АСТАНА. KAZINFORM – Министрлер кабинеті 2026 жылдың 1 маусымынан бастап электр энергиясы мен табиғи газға жаңа тарифтерді бекітті, деп хабарлайды UzA.
Тұтынушылар үшін тарифтердің орташа өсімі шамамен 9,9%-ды құрайды.
Келесі айдан бастап ірі өнеркәсіптік және мемлекеттік сектор ұйымдары (I топ), сондай-ақ әртүрлі заңды тұлғалар (II және IV топтар) үшін электр энергиясының тарифтері кВт/сағ үшін 1100 сомды (шамамен 43 теңге) құрайды.
Тұрмыстық тұтынушылар (III топ) үшін сараланған тарифтер мен әлеуметтік нормалар сақталады.
Нақтырақ айтқанда, тамақ дайындау үшін орталықтандырылған электр плиталарымен жабдықталған көпқабатты үйлер мен жатақханалардың тұрғындары үшін:
айына 200 кВт/сағ дейін — 325 сом (+8,3%);
201 кВт/сағ-тан 500 кВт/сағ-қа дейін — 450 сом (+12,5%);
501 кВт/сағ-тан 1000 кВт/сағ-қа дейін — 550 сом (+10%).
Басқа тұрмыстық тұтынушылар үшін:
айына 200 кВт/сағ дейін — 650 сом (+8,3%);
201 кВт/сағ-тан 500 кВт/сағ-қа дейін — 900 сом (+12,5%);
501 кВт/сағ-тан 1000 кВт/сағ-қа дейін — 1100 сом (+10%).
Барлық тұтынушылар үшін (белгілі бір санаттардан басқа) табиғи газдың бір текше метрінің бағасы 2000 сом болып белгіленді.
Үй шаруашылықтары үшін газдың дифференцияланған төлем жүйесі сақталады. Жылыту маусымы кезінде айына 500 текше метрге дейін шектеу қолданылады, ал басқа кезеңдерде –100 текше метрге дейін жеңілдік бағамен текше метріне 1100 сом (қазіргі уақытта 1000 сом).
Kazinform үшін арнайы UzA серіктес агенттігі ұсынған.
