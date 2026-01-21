Өзбекстанда Ауғанстан алтынын өңдеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM —Термиз халықаралық сауда орталығының еркін сауда аймағындағы зергерлік бұйымдар өндіруге маманданған Termiz Gold Production LLC кәсіпорнында Ауғанстаннан импортталған алтын шикізатын өңдеу басталды, деп хабарлайды ӨзА.
Осыған байланысты Сұрхандария облыстық кеден басқармасының басшысы И.Ғуломов кәсіпорын басшыларымен және Ауғанстан алтын өндіру кәсіпорнының өкілдерімен кездесіп, шикізатты кедендік өңдеу режиміне орналастыру және оның артықшылықтары туралы пікір алмасты.
Сондай-ақ, бұл аймақтық өнеркәсіптік әлеуетті арттыруда, зергерлік өнеркәсібін дамытуда және экспорт көлемін арттыруда маңызды рөл атқаратыны атап өтілді.
Облыстық кеден басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, облыс әкімшілігі мен Кеден комитеті басшылығының бастамасымен жүзеге асырылған жоба бұрын Ауғанстаннан басқа елдерге транзитпен тасымалданған алтын шикізатын Сұрхандария облысының кеден аумағында өңдеу режимінде өңдеуге, жартылай өңделген зергерлік бұйымдарды шығаруға және оларды жоғары қосылған құны бар өнім ретінде экспорттауға қолайлы жағдай жасады. Бұл сондай-ақ оазистің инвестициялық тартымдылығын арттыруға, кедендік рәсімдерді жеңілдетуге және аймақта жоғары қосылған құн жасауға қызмет етеді.
Жобаның бастапқы кезеңінде 2,9 миллион долларға бағаланған 20 килограмм алтын шикізаты өңдеуге жіберілді.
Еске сала кетейік, биыл Өзбекстан экономикасы 6 пайызға өседі.