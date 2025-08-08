KZ
    10:04, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    Өзбекстанда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — 8 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 08:58–де (Гринвич бойынша 03:58–де) Өзбекстан аумағында жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Өзбекстан ТЖМ Республикалық сейсмоболжау мониторингі орталығы.

    Жаңа Зеландияда 6,2 балдық жер сілкінісі болды
    Фото: Анадолы

    Жер сілкінісінің координаттары: солтүстік ендік бойынша 40,55 градус; шығыс бойлық бойынша 72,26 градус.

    Магнитудасы — М=4,2. Тереңдігі — 15 шақырым.

    Жерасты дүмпуінің эпицентрі Ташкенттен 268 шақырым оңтүстік-шығыста, Андиджан облысының Мархамат ауданында орналасқан.

    Сілкініс бірқатар өңірлерде сезілді:

    • Андиджан облысында — 3 балл, эпицентрден 29 км қашықтықта

    • Ферғана облысында — 2–3 балл, эпицентрден 45 км қашықтықта

    • Наманган облысында — 2 балл, эпицентрден 72 км қашықтықта

    Зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат әзірге хабарланған жоқ.

    Бұдан бұрын Қырғызстандағы жер сілкінісі Қазақстанның үш аумағында сезілгенін жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
