    10:36, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Өзбекстанға қарай жүк вагондарының жинақталуына жол бергендер жауапқа тартылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Өзбекстанға қарай жүк вагондарының жинақталуына жол берген компанияның лауазымды тұлғаларын жауапқа тарту керек. Бүгін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов «Қазақстан темір жолы» АҚ-ның басқарма төрағасы Талғат Алдыбергеновке осындай тапсырма берді. 

    Өзбекстанға қарай жүк вагондарының жинақталуына жол бергендер жауапқа тартылады
    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    – Өзбекстанға қарай теміржолда жүк вагондары жинақталып қалыпты. Өздеріңіз білесіздер, сенбі күні бұл мәселені өзіңізбен сөйлесіп, талқыладық. Қандай шаралар қабылданып жатыр?, - деп сұрады Үкімет басшысы Талғат Алдыбергеновтен. 

    Компания басшысының айтуынша, 7-8 желтоқсанда Сарыағаш пен Ташкентте Өзбекстан көлік министрімен кездесу өткізілген.

    – Нәтижесінде бірлескен шешімдер қабылданды. Бірінші, Өзбекстан жедел штаб құрды. Екінші, Өзбекстанда барлық өкілетті ведомство тәулік бойы жұмыс режиміне көшті. Үшінші, Өзбекстан темір жолдары тәулігіне 1 800 вагон, 35 пойыз, оның ішінде 250 астық ұнтақтау өнімдері және басқа тауарлар бар вагондарды қабылдайтын болды. Қазір жағдай тұрақты. Астық экспортқа ашық шығарылып жатыр, - деді ол.

    Осы ретте Премьер-министр бұл мәселені тездетіп толық шешу қажеттігін ескертті.

    – Осындай жағдайға жол берген компанияның лауазымды тұлғаларын жауапкершілікке тартыңыздар. Маған баяндаңыз, - деп ескертті Үкімет басшысы. 

    Айта кетейік, Министрлер кабинетінің мүшелері еліміздің көлік-транзит саласын дамыту мен цифрландыру мәселесін талқыға салып жатыр.

