15:06, 13 Қараша 2025 | GMT +5
P. Diddy-дің жазасын өтеу мерзімі ұзартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Шон P. Diddy Комбстың түрмеден босатылатын күні тағы бір айға шегерілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Ол бұған дейін бірнеше рет түрме ережелерін бұзған. Рэпердің жазасын өтеу мерзімінің кейінге шегерілу де осыдан болуы мүмкін.
Бастапқыда музыкалық магнат Нью-Джерсидегі Форт-Дикс федералды түзеу мекемесінде 2028 жылдың 8 мамыр күні жазасын аяқтайды деп күтілген. Алайда, Page Six басылымының хабарлауынша, оны босату 2028 жылдың 4 маусымына ауыстырылды.
Еске сала кетейік, бұған дейін рэпер P. Diddy 4 жыл 2 айға сотталғаны жайлы жазған едік.
Ал АҚШ прокурорлары рэпер P. Diddy-ге 11 жыл түрме жазасын беруді талап етті.
Камила МҮЛІК