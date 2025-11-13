KZ
    15:06, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    P. Diddy-дің жазасын өтеу мерзімі ұзартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шон P. Diddy Комбстың түрмеден босатылатын күні тағы бір айға шегерілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі. 

    P. Diddy-дің жазасын өтеу мерзімі ұзартылды
    Фото: ТАСС

    Ол бұған дейін бірнеше рет түрме ережелерін бұзған. Рэпердің жазасын өтеу мерзімінің кейінге шегерілу де осыдан болуы мүмкін. 

    Бастапқыда музыкалық магнат Нью-Джерсидегі Форт-Дикс федералды түзеу мекемесінде 2028 жылдың 8 мамыр күні жазасын аяқтайды деп күтілген. Алайда, Page Six басылымының хабарлауынша, оны босату 2028 жылдың 4 маусымына ауыстырылды. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін рэпер P. Diddy 4 жыл 2 айға сотталғаны жайлы жазған едік. 

    Ал АҚШ прокурорлары рэпер P. Diddy-ге 11 жыл түрме жазасын беруді талап етті. 

    Камила МҮЛІК

    Тегтер:
    Түрме АҚШ Әлем жаңалықтары Қылмыс
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
