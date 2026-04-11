Пәкістан АҚШ пен Иран келіссөздерінің сәтті өтуіне бар күшін салатынын мәлімдеді
КАРАЧИ. KAZINFORM – Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің сәтті өтуі үшін елінің барлық мүмкіндікті қолданатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Anadolu.
– Ертең екі елдің басшылығы Исламабадқа біздің шақыруымызбен келіссөздер жүргізу үшін келеді. Пәкістан бұл келіссөздердің табысты өтуі үшін бар күшін салады. Бұл – күрделі міндет. Нәтижесі Жаратқанның қалауына байланысты, – деді ол халыққа телеүндеуінде.
Шариф бұл келіссөздер кезеңі тұрақты бітімге қол жеткізу жолындағы шешуші сәт екенін атап өтті.
Пәкістан басшысы Вашингтон мен Тегеранға екі аптаға жарияланған уақытша бітімге келіскені үшін алғыс білдіріп, азаматтарды келіссөздердің сәтті өтуі үшін дұға жасауға шақырды.
Айта кетейік, Пәкістан Түркия, Қытай, Сауд Арабиясы және Мысырмен бірлесіп, 28 ақпаннан бері жалғасқан қақтығыстан кейін АҚШ пен Иран арасында екі апталық бітімге қол жеткізуге ықпал еткен.
Келісім аясында тараптар Исламабадта кездесіп, тұрақты бейбітшілік мәселесін талқылауға уағдаласқан.
АҚШ делегациясын Джей Ди Вэнс бастап келді. Оның құрамында арнайы өкіл Стив Уиткофф және Джаред Кушнер бар.
Иран делегациясын парламент спикері Мохаммад-Багер Галибаф басқарады. Сонымен қатар, келіссөздерге Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи қатысады деп күтілуде.