Пәкістанда сепаратистердің шабуылы салдарынан 80-нен астам адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Пәкістанның оңтүстік-батысындағы Белуджистан провинциясында 31 қаңтар, сенбі күні бірқатар шабуыл жасалды. Пәкістан билігінің хабарлауынша, шабуылдар салдарынан кемінде қауіпсіздік күштерінің 10 қызметкері және 11 бейбіт тұрғын қаза тапқан, деп хабарлайды DW.
Тұтқындау, полицейлік учаскелер, әскери және азаматтық әкімшілік нысандарға бағытталған шамамен он орынға жасалған шабуылдардың жауапкершілігін «Белуджистан азат ету армиясы» (BLA) атты сепаратистік ұйым өз мойнына алған.
AFP агенттігінің хабарлауынша, топтың мәлімдемесінде сепаратистер шабуыл кезінде атыс қаруын және өз-өзіне қол жұмсаушыларды қолданғаны айтылған. BLA жариялаған бейнежазбаларға қарағанда, шабуылдарға бірнеше әйел де қатысқан.
Жергілікті билік мәліметінше, қақтығыстар кезінде 67 содыр өлтірілген. Шабуылдардан қаза тапқан бейбіт тұрғындар белудж этносының өкілдері болып шыққан. Сепаратистердің шабуылдары Пәкістан әскерінің Белуджистан провинциясында екі бөлек операция барысында 41 содырды өлтіргенін жариялағаннан кейінгі жасалған.
Еске сала кетсек, терроризм, мемлекетке қарсы соғыс ашу немесе оған жәрдемдесу және қылмыстық сөз байласу баптарымен Пәкістанда сот жеті адамға айрықша қатаң жаза тағайындады.