Палестиналықты зорлау әрекеттерінің видеосын жариялаған Израиль тілшісі қудаланды
АСТАНА. KAZINFORM –Израиль әскерлері Сде-Тейман әскери түрмесінде қамауда отырған палестиналық тұтқынды басыну әрекеттері туралы видеоны жариялаған соң 12 арнаның тілшісі Гай Пелегке ультраоңшыл израильдіктер шабуыл жасады, деп хабарлайды Анадолы.
Сде-Тейман түрмесінде Израиль әскерлері палестиналық тұтқынға зорлық-зомбылық жасап жатқаны түсірілген видео 12 телеарнаның эфирінен алғаш рет 2024 жылдың тамызында шыққан.
Бұл материалдарды баспасөзге берді деп айыпталған Израильдің экс әскери прокуроры Ифат Томер-Йерушалми қараша айының басында ұсталды.
Телеарнаның хабарлауынша, сәрсенбі күні түнде ультраоңшылдар тобы Тель-Авивте өткен конференциядан соң сот тілшісі Пелегаға тіл тигізіп, күш көрсеткен.
Пелег ғимараттан тек полицияның көмегімен ғана қауіп-қатерсіз шыға алатын еді. Сол себепті ол полиция шақыртты. Әлеуметтік желілерде жарияланған материалдардан ултраоңшылдардың оның намысына тиетін сөздер айтып жатқаны көрсетілген.
Бней-Брак қаласына кіреберісте журналистің түрмеде отырған суреті бейнеленген плакат ілінген. Онда «Гай Пелеганың түрмеге отырғызыңдар» деген жазу бар.
Ультраоңшыл белсенді қоқан-лоқы жасап, видео жариялады
Әлеуметтік желілердеизраильдікультраоңшыл Мордехай Давид атты азаматтың тілшіге шабуылдаған видеосы жарияланды. Ал полицияның күзеткен Пелег болса, көлігіне жеткенше қорқыту-үркіту үшін айтылған дөрекі сөздерді естумен болды.
«Гай Пелег, сен қайда барсаң да саған полицияның көмегі қажет болады. Алайда бұл саған ылғи көмектеседі деп ойлама, сені тоқтатамыз, тоқтатамыз», -деп айқалады Давид.
Давид бұрындары әділет министрі Ярив Левинмен, ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвирмен видеороликтер түсірген және Тель-Авивте бірнеше мәрте үкіметке қарсы наразылық білдірушілерді арандатқан, деп жазады Анадолы.
Израиль БАҚ-тары тәуелсіз журналист Ор-Ли Барлевтің сот арқылы Давидтің өзіне жақындауына тыйым салуға қол жеткізгенін жазды. Тілшінің бұл қадамға баруына премьер-министр Нетаньяхудың жемқорлық әрекеті бойынша тыңдау кезінде Давидтің Ор-Ли Барлевке тиіскені себеп болған.
12 телеарна өзінің тілшісіне жасалған шабуылды айыптады
Телеарна шағымында Израильдің ең тәжірибелі журналистерінің бірі Гай Пелегке жасалған қоқан-лоқы шектен шыққаны айтылған.
Телеарна өзінің тілшісін және оның кәсіби қызметіне қолдау көрсете беретінін нақтылады.
«103 FM» радиосына берген сұхбатында Пелег өзі «қылмыскер» деп атаған Давидтің қоқан-лоқысы емес, оның үкіметтің жоғары деңгейдегі шенеуніктермен байланысы алаңдататынын айтқан.
Оған дейін 12 телеарна Изриальдің әскери прокуратурасында болған бейнежазылымдарды жариялады. Онда әскери топтың палестиналық тұтқынды зорлау кезінде оны қоршап алып, қылмыстық әрекетті бейнебақылау камераларынан жасыруға тырысқаны бейнеленген.
Әскери азаматтар «аюандықпен азаптау, адамның тәніне қолсұғушылық» әрекеттері бойынша айыпталған. Кейінірек хабарланғандай, зорлау әрекетіне қатысқан 9 әскери азамат ұсталған.
Материалдар жарияланған соң, 2024 жылдың шілдесінде ультраоңшыл белсенділер әскерилер қамалған мекеме алдында акция өткізді.
Күдіктілерді қамауға алатын кезде арасында депутаттары да бар ультраоңшыл топтар Сде-Тейман әскери базасының аумағына басып кірді.
Осыған дейін ЮНИСЕФ ұйымы Израильдің балаларға арналған тағамның Газаға жеткізілуіне кедергі келтіріп отырғаны туралы мәлімдеді.