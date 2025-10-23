KZ
    20:09, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Паллиативтік көмекке қолданылатын дәрілердің тізбесі кеңейтілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда биыл паллиативтік көмек көрсету шеңберінде препараттар тізбесі кеңейтіліп, қазір ол 18 атауды қамтиды, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.

    паллиативтік көмек
    Фото: ДСМ

    Сондай-ақ Денсаулық сақтау министрлігі стационарларда паллиативтік көмек көрсету тарифін және көшпелі мобильдік бригадаларды қаржыландыру көлемін ұлғайтты.

    Бұл пациенттер үшін көмекті қолжетімді етуге және паллиативтік қызметтің инфрақұрылымын нығайтуға мүмкіндік береді.

    — Бүгінде елімізде 2 087 паллиативтік төсек орналастырылған, оның 81-і балалар төсегі. Барлық 20 өңірде 220 мобильдік бригада жұмыс істейді. Паллиативтік көмек көрсететін 9 дербес мекеме Алматы және Шымкент қалаларында, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Павлодар облыстарында, Абай облысында, СҚО және ШҚО-да жұмыс істейді, — деген дерек келтірді министрлік.

    Мұндай қолдауды қажет ететін пациенттердегі аурулардың құрылымы әртүрлі:

    • онкологиялық аурулар — 41%, 

    • жүрек-қан тамырлары — 27%,

    • тыныс алу ағзаларының аурулары — 12%,

    • жарақаттар — 11%,

    • туберкулез-2%.

    Ведомство мәліметінше, сонымен қатар, қазір тәсілдерді біріздендіру, қызметтердің сапасы мен мультидисциплиналық командалардың тиімділігін арттыру үшін паллиативтік көмекті ұйымдастырудың жаңа ұлттық стандарттары әзірленіп жатыр. Әлі де маңызды қадамдар жасалуы керек сала — балалар паллиативіне ерекше назар аударылады.

    Осыдан бұрын тіркелмеген дәрі-дәрмек әкелуге арналған электронды рұқсаттың жаңа формасы енгізілгенін жазғанбыз.

