Паллиативтік көмекке қолданылатын дәрілердің тізбесі кеңейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда биыл паллиативтік көмек көрсету шеңберінде препараттар тізбесі кеңейтіліп, қазір ол 18 атауды қамтиды, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.
Сондай-ақ Денсаулық сақтау министрлігі стационарларда паллиативтік көмек көрсету тарифін және көшпелі мобильдік бригадаларды қаржыландыру көлемін ұлғайтты.
Бұл пациенттер үшін көмекті қолжетімді етуге және паллиативтік қызметтің инфрақұрылымын нығайтуға мүмкіндік береді.
— Бүгінде елімізде 2 087 паллиативтік төсек орналастырылған, оның 81-і балалар төсегі. Барлық 20 өңірде 220 мобильдік бригада жұмыс істейді. Паллиативтік көмек көрсететін 9 дербес мекеме Алматы және Шымкент қалаларында, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Павлодар облыстарында, Абай облысында, СҚО және ШҚО-да жұмыс істейді, — деген дерек келтірді министрлік.
Мұндай қолдауды қажет ететін пациенттердегі аурулардың құрылымы әртүрлі:
• онкологиялық аурулар — 41%,
• жүрек-қан тамырлары — 27%,
• тыныс алу ағзаларының аурулары — 12%,
• жарақаттар — 11%,
• туберкулез-2%.
Ведомство мәліметінше, сонымен қатар, қазір тәсілдерді біріздендіру, қызметтердің сапасы мен мультидисциплиналық командалардың тиімділігін арттыру үшін паллиативтік көмекті ұйымдастырудың жаңа ұлттық стандарттары әзірленіп жатыр. Әлі де маңызды қадамдар жасалуы керек сала — балалар паллиативіне ерекше назар аударылады.
