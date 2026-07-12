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    Панар Сейітханқызы Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр.

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    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    Қазақстан бокс федерациясының мәліметінше, U23 санаты бойынша +81 келідегі Панар Сейітханқызы жартылай финалда Үндістан өкілі Приянкамен өзара мықтыны анықтады.

    3 раундқа жалғасқан жекпе-жектің қорытындысы бойынша, отандасымыз 0:5 есебімен қарсыласына жол берді.

    Бұдан бұрын бокстан Азия чемпионатында 12 шілде күні кімдер шығатынын жазған едік.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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