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    Пара волейболдан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Бразилияға есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Ханчжоу қаласында волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы С тобында екінші кездесуін өткізді.

    Пара волейболдан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Бразилияға есе жіберді
    Фото: Қазақстан пара волейбол федерациясы

    Бауыржан Тахауовтың шәкірттері бұл жолы әлемдегі үздіктердің бірі — Бразилия құрамасымен шеберлік байқасты.

    Бірінші партияда бразилиялықтар басым болды — 25:20.

    Екінші сетте Пердебай Намұратов, Ерік Қасқабаев, Бауыржан Сартаев, Ерлан Битеміров, Ерболат Алтаев сынды қазақстандықтар сәтті ойын өрнегін көрсетті — 26:24.

    Қазақстандық параволейболшылар үшінші сетте де бастапқыда алға шыққанымен, сол басымдылықты ұстап тұра алмады — 17:25. Бразилиялықтар төртінші партияда алға тым ұзап кетіп, матчты жеңіспен аяқтады — 25:15.

    Қорытынды есеп — 3:1, Бразилияның пайдасында.

    Ертең Қазақстан құрамасы Иракпен алаңға шығады. Иракты жеңген жағдайда ширек финалға жолдама алады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық параволейболшылардың әлем чемпионатында бақ сынайтынын жазған едік.

    Сондай-ақ қазақстандық параволейболшылар әлем чемпионатын айқын жеңіспен бастады.

    Волейбол әлем чемпионаты Спорт Параспорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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