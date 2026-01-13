Paramount Warner Bros. компаниясын Netflix-пен келісім жасасуына байланысты сотқа берді
АСТАНА. KAZINFORM — Paramount Skydance компаниясы Warner Bros. Discovery компаниясын Netflix-пен бірігуіне байланысты сотқа беріп, директорлар кеңесі аукцион процесінде ашықтықты қамтамасыз ете алмағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Los Angeles Times.
Бас директор Дэвид Эллисон Paramount компаниясының бір акция үшін 30 доллардан ұсынысы Netflix компаниясының бәсекелес 27,75 доллардан ұсынысына қарағанда қаржылық тұрғыдан тиімдірек екенін мәлімдеді.
Бұл ретте Paramount компаниясы Warner Bros. Discovery-дің бүкіл компаниясын сатып алуды көздеп отыр, ал Netflix тек Warner-дің кабельдік арналарын қарастырмай, тек Warner НВО киностудиясына, және HBO Max стриминг қызметіне қызығушылық танытты.
Paramount компаниясының Делавэр штатының сотына берген талап арызында Warner компаниясының директорлар кеңесі «инвесторларға толық, дәл және шынайы ақпарат бермеу» арқылы ақпаратты ашу міндеттерін бұзғаны айтылған.
Сондай-ақ, онда Warner компаниясының директорлар кеңесінің мүшелері акционерлерді жаңылыстырды және Warner компаниясының CNN, HGTV, Food Network және TNT сияқты негізгі кабельдік арналарының құнын бағалаудың қаржылық талдауларын жасырды деп айыпталған.
Paramount компаниясы сонымен қатар Warner директорлар кеңесінің мүшелері Netflix компаниясының 82,7 млрд долларлық келісімін мақұлдау кезінде асығыс әрекет етті деп мәлімдеді.
Дэвид Эллисон дүйсенбі күні акционерлерге жолдаған хатында Warner компаниясы 14 қыркүйектен бері Warner компаниясына сегіз ұсыныс жасаған «Paramount-пен келісімшарттан бас тартуға себептер ұсынып жатқанын» жазды.
Бұған дейін америкалық Warner Bros. Discovery конгломераты өзін сатылымға шығаратынын жазған едік.