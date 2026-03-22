Париж бен Марсельде кім билікке келеді: Францияда жергілікті сайлаудың екінші кезеңі өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні Францияда жергілікті өзін-өзі басқару сайлауының екінші кезеңі басталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі меншікті тілшісі.
Бірінші кезеңі 15 наурызда өтті. Францияда шамамен 35 мың муниципалитеттің — мегаполистерден бастап бірнеше ондаған тұрғындары бар ауылдарға дейінгі — мэрлері ең сенімді сайланбалы тұлғалар болып саналады. Сол себепті көптеген француздар үшін жергілікті сайлау аймақтық немесе еуропалық сайлаудан маңыздырақ. Олар сайлайтын басшылар жергілікті азаматтардың мүддесіне сай саясат жүргізуі тиіс.
Көптеген кандидаттар бірінші турда-ақ жеңіске жеткілікті дауыс жинағанымен, елдегі ірі қалаларда тартысты бәсекелестік екінші кезеңнің өтуіне әкелді.
Бүгін сайлаушылар Париж, Марсель мэрлерін және тағы 1500-ден астам қала мен кенттің басшыларын сайлау үшін сайлау учаскелеріне шықты.
Сайлау сондай-ақ экстремалды оңшылдардың күшін және дәстүрлі партиялардың тұрақтылығын 2027 жылғы президенттік сайлауға дейін сынайтын кезең.
Негізгі тартыстардың бірі елдің екінші ірі қаласы Марсельде өрбіп жатыр: екінші турда экстремалды оңшыл «Ұлттық бірігу» (RN) партиясы қазіргі мэр, социалистке қарсы шығып отыр.
Парижде де «тығыз» бәсекелестік күтіледі: қоғамдық пікір сауалнамалары бойынша, жеңіс консерваторлар мен солшылдардың арасында статистикалық қателік шегінде тұр.
Франция Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, түстен кейін сайлауға қатысу деңгейі 20,3% құрады, бұл бір апта бұрын өткен бірінші кезеңге қарағанда шамамен 1%-ға жоғары.
Марин Ле Пен басқаратын иммиграцияға қарсы және Еуропаға сын көзбен қарайтын «Ұлттық бірігу» (RN) партиясы жергілікті сайлауда айтарлықтай жетістікке жете қойған жоқ. Бірінші тур партияға аралас нәтижелер әкелді: кейбір қалаларда жеңіске жетсе де, өздерінің дәстүрлі «қамалдарынан» тыс үлкен жеңіске жете алмады.
RN партиясының Марсельді алу мүмкіндігі төмендеді, өйткені екінші турда солшыл «Бостандықтағы Франция» (LFI) партиясының кандидаты Себастьен Делогю өз үміткерлігінан бас тартты. Ол солшыл дауыс бөлінуі «Ұлттық бірігуге» көмектесуі мүмкін деп қорқып отырды.
Дегенмен, Француз Ривьерасындағы Ницца қаласында Ле Пен партиясының одақтасы, көтерілісшіл консерватор Эрик Чиотти орталық қолдау көрсеткен кандидатқа қарсы жеңіске жетпекші.