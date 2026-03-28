Парижде біреулер америкалық банктің ғимаратына бомба қоймақ болды
АСТАНА. KAZINFORM - Парижде америкалық банк ғимараты маңында қолдан жасалған жарылғыш құрылғыны іске қоспақ болған ер адам ұсталды, деп хабарлайды Euronews.
Франция полициясы сенбі күні таңертең ықтимал терактінің алдын алды. Бұл туралы Франс Пресс тергеуге жақын дереккөздерге сілтеме жасап хабарлады.
Оқиға шамамен таңғы сағат 03:30 шамасында Париждің беделді 8-округіндегі де ла Боэти көшесінде, Елисей алаңдары маңында болған.
Қылмысқа қарсы күрес бөлімінің (BAC) қызметкерлері күзетіп тұрған ғимарат маңынан қолында оттық ұстаған ер адамды байқап, оның жарылғыш құрылғыны іске қоспақ болғанын анықтаған. Құрылғы ішінде шамамен 5 литр жанғыш сұйықтық пен құрамында 650 грамға жуық жарылғыш ұнтағы бар петарда болған.
Le Parisien мәліметінше, ұсталған күдіктімен бірге тағы бір адам болған, алайда ол полиция келген кезде қашып кеткен. Күдікті оны Snapchat арқылы байланысқа шыққан адамдар жалдап, бұл әрекет үшін 600 еуро төлегенін айтқан. Сондай-ақ оны оқиға орнына белгісіз біреу көлікпен жеткізгенін жеткізген.
Францияның ішкі істер министрі Лоран Нуньес тергеу жүріп жатқанын мәлімдеді. Іс Ұлттық антитеррорлық прокуратура бақылауына алынып, полиция префектурасының сот полициясы басқармасына және DGSI тапсырылған.
Париж полициясының орталық зертханасына күдікті сұйықтықты сараптауға тапсырма берілген.
Антитеррорлық прокуратура «террористік әрекетпен байланысты қауіпті құралдар арқылы зиян келтіруге оқталу», «жарылғыш немесе жанғыш құрылғы жасау», «мұндай құрылғыларды сақтау және тасымалдау», сондай-ақ «террористік қылмыстық топ құру» баптары бойынша тергеу басталғанын хабарлады.
Ақпан айының соңында Израиль мен АҚШ-тың Иранға қарсы соққылары басталғаннан кейін Лоран Нуньес елдің қауіпсіздік күштерін «жоғары дайындықта болуға» шақырған еді. Билік өкілдері бұл қақтығыстың Франция аумағына ықтимал салдарынан қауіптеніп отыр.
