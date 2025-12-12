Парижде Еуропа елдерінің қатысуымен Трамптың бейбітшілік жоспары талқыланады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ өкілдері 13 желтоқсан күні Парижде Украина, Франция, Германия және Ұлыбританияның жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесіп, Дональд Трамп ұсынған бейбітшілік жоспарын талқылайды, деп хабарлайды Axios басылымы.
Келіссөз Трамптың Франция президенті Эммануэль Макронмен, Германия канцлері Фридрих Мерцпен және Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармермен телефон арқылы сөйлескеннен кейін жоспарланған.
Басылымның хабарлауынша, төрт елдің делегациясын ұлттық қауіпсіздік кеңесшілері ұсынады. Алайда Трамптың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі қызметін атқаратын Мемлекеттік хатшы Марко Рубионың қатысу-қатыспауы белгісіз.
Рубио бұған дейін Женева келіссөздерінде америкалық делегацияны басқарса, қазір Украинамен диалогты арнайы елші Стив Уиткофф пен Трамптың кеңесшісі Джаред Кушнер басқарады.
Бір күн бұрын Украина АҚШ-қа бейбітшілік жоспарының жаңартылған нұсқасын ұсынған болатын. Құжатта аумақтық дауларды шешуге қатысты жаңа ұсыныстар, сондай-ақ ресейлік әскердің бақылауындағы Запорожье атом электр станциясына қатысты мәселелер бар.
Бұған дейін Лондонда Владимир Зеленский «Ниеттілер коалициясының» жетекшілерімен кездесті.