KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:48, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Парижде Еуропа елдерінің қатысуымен Трамптың бейбітшілік жоспары талқыланады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ өкілдері 13 желтоқсан күні Парижде Украина, Франция, Германия және Ұлыбританияның жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесіп, Дональд Трамп ұсынған бейбітшілік жоспарын талқылайды, деп хабарлайды Axios басылымы.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansi

    Келіссөз Трамптың Франция президенті Эммануэль Макронмен, Германия канцлері Фридрих Мерцпен және Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармермен телефон арқылы сөйлескеннен кейін жоспарланған.

    Басылымның хабарлауынша, төрт елдің делегациясын ұлттық қауіпсіздік кеңесшілері ұсынады. Алайда Трамптың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі қызметін атқаратын Мемлекеттік хатшы Марко Рубионың қатысу-қатыспауы белгісіз.

    Рубио бұған дейін Женева келіссөздерінде америкалық делегацияны басқарса, қазір Украинамен диалогты арнайы елші Стив Уиткофф пен Трамптың кеңесшісі Джаред Кушнер басқарады.

    Бір күн бұрын Украина АҚШ-қа бейбітшілік жоспарының жаңартылған нұсқасын ұсынған болатын. Құжатта аумақтық дауларды шешуге қатысты жаңа ұсыныстар, сондай-ақ ресейлік әскердің бақылауындағы Запорожье атом электр станциясына қатысты мәселелер бар.

    Бұған дейін Лондонда Владимир Зеленский «Ниеттілер коалициясының» жетекшілерімен кездесті

    Тегтер:
    Париж Әлем жаңалықтары Украина Дональд Трамп Еуропа
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар