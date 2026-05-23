Парижде Еуропа қазақтарының үш күндік басқосуы басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Франция астанасында қазақ диаспорасы үшін маңызды шара — «Еуропа қазақтарының кездесуі» басталды, деп хабарлайды агенттіктің ЕО-дағы меншікті тілшісі.
Іс-шара Қазақстан Республикасының Франциядағы Елшілігі, «Отандастар қоры» КеАҚ және Қазақ-француз-түрік қауымдастығының (AKFT Paris) ұйымдастыруымен, Қызылорда облысы әкімдігінің қолдауымен өткізілді.
Таңертең Париждегі Қазақстан елшілігінде Еуропа елдерінде тұратын қандастар мен отандастардың кездесуі ресми түрде ашылды.
Парижге Ұлыбритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Испания, Норвегия, Швейцария, Франция, Чехия, Италия, Португалия, Польша, Швеция, Дания, Бельгия, Венгрия, Түркия және Моңғолиядан делегаттар келді.
Ашылу рәсімінде Франциядағы Қазақстан елшісі Гүлсара Арыстанкұлова, Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Ардақ Зебешев, «Отандастар қоры» КеАҚ вице-президенті Әлібек Жұрқадам, Түркия Әділет пен даму партиясының төраға орынбасары Рашида Юксель, Қазақ-франция-түрік қауымдастығының төрағасы Реджеп Гюнай, сондай-ақ «Tildes KZ» Speaking жобасының жетекшісі Лариса Алдабергенова сөз сөйледі.
Өз сөзінде елші Гүлсара Арыстанкұлова Париждегі кездесудің шетелде тұратын қазақтардың рухани бірлігін нығайту үшін маңызды алаң екенін атап өтті. Ол қазақ халқының тарихи тамырлары Алтын Орда мұрасына байланысты екенін және Қазақстанның Еуропа мен Азия арасындағы сенімді көпір ретіндегі рөлі өсіп келе жатқанын жеткізді. Сондай-ақ, туған тіл, ұлттық рух және тарихи есте сақтау барлық қазақтарды біріктіретін негізгі құндылықтар болып табылатынына ерекше назар аударды.
Іс-шара аясында «Отандастар қоры» қазақ қауымдастықтарының басшылары мен белсенділері қатысқан дөңгелек үстел ұйымдастырды. Жиында қоғамның вице-президенті Әлібек Жұрқадам ұйым қызметі мен жүзеге асырылып жатқан жобалар туралы ақпарат беріп, қатысушыларды бірлескен бастамаларға белсенді қатысуға шақырды. Сондай-ақ ынтымақтастықтың перспективалы бағыттары мен болашақ бірлескен жобалар талқыланды.
Мәдени бағдарлама аясында Қызылорда облыстық филармониясының әртістері өнер көрсетіп, өңірдің дәстүрлі қолөнер бұйымдары көрмесі ұйымдастырылды.
Қандастардың кездесуі екі күнге созылады. Бағдарлама аясында Гарж-ле-Гонесс қаласында Еуропадағы қазақ жастар арасында футбол турнирі өтеді, сондай-ақ мәдени іс-шаралар мен ұлттық мәдениетке арналған арнайы бағдарлама ұйымдастырылады.
Айта кетейік, «Отандастар қоры» қоғамның мәліметінше, шетелдегі қазақтардың саны 7 миллионға жетуі мүмкін.