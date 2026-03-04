KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:21, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Парламент Мәжілісі жеке детективтік қызметке қатысты заң жобасын қарайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Парламент Мәжілісінің қарауына «Жеке детективтік қызмет туралы» заң жобасы мен ілеспе құжаттар келіп түсті.

    Жаңа заң жобасы: Жеке детективтерге қандай талаптар қойылады
    Фото: pexels.com

    - Аталған үш заң жобасының басты мақсаты – азаматтардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін кеңейту және елімізде жеке детективтік қызмет институтының құқықтық негізін құру. Заң жобалары жеке детективтік қызметтің негізгі ұғымдарын, сондай-ақ оны жүзеге асыру қағидаттарын, міндеттері мен тәртібін көздейді, - деді депутат Снежанна Имашева Мәжілістің жалпы отырысында.

    Оның айтуынша, аталған құжат аясында детективтік агенттіктер мен детективтердің құқықтық мәртебесі, олардың қызметін лицензиялау және мемлекеттік реттеу белгіленеді.

    - Атап айтқанда, Мәжілістің Заңнама және сот-құқықтық реформа комитеті заң жобалары бойынша қорытынды әзірлеуге дайын, - деді депутат.

    Айта кетейік, бұған дейін жеке детективтердің қызметін заңнамалық тұрғыда реттеу жоспарланып отырғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Заң жобасы Мәжіліс Парламент
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум