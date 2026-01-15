KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:00, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Парламенттік реформа: Астанада жұмыс тобының бесінші отырысы өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Кариннің төрағалығымен Парламенттік реформа мәселелері жөніндегі Жұмыс тобының кезекті, бесінші отырысы өтеді, деп хабарлайды «Парламентаризм институты» ШЖҚ РМК баспасөз қызметі.

    Фото: «Парламентаризм институты» ШЖҚ РМК
    Фото: «Парламентаризм институты» ШЖҚ РМК

    — Отырыс барысында Парламенттің кадрлық мәселелерге қатысты өкілеттіктері талқыланатын болады, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, Жұмыс тобының алдыңғы отырыстарында болашақ бірпалаталы Парламенттің атауы мен өкілеттіктері, депутаттарға қойылатын біліктілік талаптары, оларды сайлау тәртібі, квоталау мәселелері, сондай-ақ жаңа бірпалаталы заң шығару органының заң шығару қызметінің негізгі қырлары қамтылған бірқатар өзекті тақырыптар қаралған болатын.

    Сондай-ақ жақында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринмен және Президенттің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі Ержан Жиенбаевпен жұмыс кеңесін өткізді.

     

    Саяси реформа Ерлан Қарин Мемлекеттік кеңесші Парламент Саясат
