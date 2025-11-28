Партиялар ауыл әкімін сайлау кезінде кандидаттың лайықтылығына жауапты болуы керек — Жазықбай
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін елордадағы «Конгресс орталығы» ғимаратында Мемлекет басшы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен «Ауылдық әкімдердің диалог алаңы» республикалық форумы өтті. Іс-шара аясында Мемлекеттік қызмет істері агенттігі «Клиентке бағдарланған сервистік мемлекеттік қызмет: диалог, кәсібилік, ашықтық» тақырыбында арнайы панельдік сессия ұымдастырды.
Жергілікті деңгейде мемлекеттік басқарудың сапасын арттырудың түйткілді мәселелерін талқылауды мақсат тұтқан іс-шараны агенттік төрағасы Дархан Жазықбай жүргізді. Ол Мемлекет басшысының бастамасымен ауыл әкімдерін тікелей сайлаудың енгізілуі азаматтардың ел дамуына ықпал ететін маңызды шешімдер қабылдауға ат салысу мүмкіндігін арттырғанын атап өтті.
Айта кету керек, елімізде 2021 жылы алғаш рет ауыл әкімдерін тікелей сайлау өткізілген болатын. 2023 жылдан бері аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерін пилоттық режимде сайлау жүргізіліп, биылдан бұл тәжірибе бүкіл республика бойынша кеңінен енгізілді. Осыған байланысты мемлекеттік қызметшілердің қолданыстағы саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілер санатына енді үшінші — сайланбалы мемлекеттік қызметшілер санаты қосылады.
Осы орайда оларға қойылатын талаптар да өзгереді. Қызметке қабылдау, оны өткеру және тоқтату тәртібі жаңа мазмұнмен толықтырылады. Сайланған әкімдер енді өз өкілеттігі кезеңінде сайлауалды бағдарламаларында көрсетілген мақсаттар мен міндеттердің орындалуы бойынша тікелей халық алдында жауапты болады.
— Жергілікті әкімдердің кәсіби даярлығы мен біліктілігі, лауазымдық міндетін атқарудағы жауапкершілігі мемлекеттік аппарат қызметінің тиімділігін анықтайтын факторлардың бірі. Сондықтан ауыл әкімдерін сайлау кезінде саяси партиялар өздері ұсынатын кандидаттардың тұлғалық жауапкершілігі мен кәсіби даярлығына баса назар аударып, олардың болашақта әкім болуға лайықтылығы үшін жауаптылықты өздеріне ала білуі керек. Агенттік өз тарапынан әкімдердің кәсіби біліктілігін арттыру жұмыстарын тұрақты үйлестіруге қашан да дайын, — деді агенттік төрағасы.
Мемлекет басшысының ауыл әкімдерінің кәсіби даярлығын күшейту туралы тапсырмасын орындау мақсатында агенттік Мемлекеттік басқару академиясы және «Amanat» партиясымен бірлесіп, кешенді қайта даярлау бағдарламасын әзірледі. Бұл бағдарлама тек оқытуға ғана емес, ауылды басқарудың жаңа мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Бүгінгі таңда 1800-ден астам ауыл әкімі оқытудан өтті.
Өңірлерде кадр тапшылығы мәселесін шешу мақсатында 2023 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуды жоғары көрсеткішпен (GPA 3,33) аяқтаған түлектерді мемлекеттік қызметке конкурссыз қабылдау жүйесі енгізілді. Нәтижесінде, бұл тетік ауылдық және аудандық деңгейдегі кадр тапшылығын азайтуға нақты ықпал етіп, бүгінгі таңда 732 жас маман конкурссыз жергілікті деңгейдегі лауазымдарға орналасты.
Агенттік төрағасы басшылық лауазымдағы қызметкерлер үшін стратегиялық ойлай алу мен цифрлық шешімдерді меңгерудің, қоғаммен тиімді диалог жүргізе білудің ерекше маңыздылығын атап өтті.
Іс-шара аясында жергілікті басқарудың тиімділігі, жаңа кадрлық саясат, мемлекеттік аппараттың сервистік және клиентке бағдарланған жаңа үлгісіне қатысты мәселелер жан-жақты талқыланды.