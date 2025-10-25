Пашинян Қазақстанға ресми сапармен келуді жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM - Армения Премьер-Министрі Никол Пашинян Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Республика күнімен құттықтады.
– Сізді және Қазақстан халқын Қазақстан Республикасының ұлттық мерекесі – Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігін нығайтуға, саяси және азаматтық институттарды дамытуға, елдің әлеуметтік-экономикалық, ғылыми, білім беру және мәдени дамуын ілгерілетуге бағытталған реформалар шынымен де маңызды. Сіздің көреген тәсілдеріңіз бен дәйекті және принципті қадамдарыңыздың арқасында Қазақстан бүгінде аймақтық және жаһандық істерде маңызды рөл атқарады, халықаралық аренада құрметке ие, - делінген құттықтау хатында.
Пашинян халықтар арасындағы берік достық пен өзара құрмет дәстүрлеріне негізделген мемлекетаралық қатынастардың қарқынды дамуына сенім білдірді.
– Халықтарымыз арасындағы берік достық пен өзара құрмет дәстүрлеріне негізделген мемлекетаралық қатынастардың қарқынды дамуы, сондай-ақ өткен жылғы ресми сапарыңыз кезінде қол жеткізілген келісімдердің жүзеге асырылуы Ереван мен Астана арасындағы ынтымақтастықтың тереңдеуінің жаңа көрінісіне әкелетініне сенімдімін, - делінген мәлімдемеде.
Армения Премьер-Министрі сондай-ақ Қазақстанға сапармен келу жоспары туралы айтты.
– Жақын арада жоспарланған Қазақстанға ресми сапарым барысында достық, өркендеу және болашаққа бағытталған екіжақты стратегиялық қарым-қатынастарды дамыту мақсатында армян-қазақ мемлекетаралық күн тәртібін талқылаймыз деп үміттенемін. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, сізге мықты денсаулық және достас Қазақстан халқының игілігі үшін атқаратын жұмысыңызда табыс тілеймін, - деп түйіндеді Никол Пашинян.
Еске сала кетейік, Армения премьер-министрі Никол Пашинян Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Әзербайжанның жүк транзитіне қойған шектеулерді алып тастау туралы келісімге қол жеткізгені үшін алғыс айтты.