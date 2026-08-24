Пашинян Тоқаевты Құрылтай сайлауымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Армения Премьер-министрі Никол Пашинянмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
— Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Қасым-Жомарт Тоқаевты бір палаталы Құрылтай сайлауының табысты өтуімен құттықтап, аталған оқиғаның Қазақстан үшін тарихи маңызы зор екенін атап өтті. Президент Премьер-министрге жылы лебізі және халықаралық байқаушылар миссиясы құрамында Армения өкілдерінің сайлауға белсене қатысқаны үшін ризашылығын білдірді, — делінген хабарламада.
Әңгімелесу барысында бірлескен сауда-экономикалық және инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға баса назар аударылып, екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасы талқыланды.
Айта кетейік, бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай сайлауына құттықтау жолдаған шетелдік көшбасшыларға алғыс айтқан болатын.