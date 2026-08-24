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    Пашинян Тоқаевты Құрылтай сайлауымен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Армения Премьер-министрі Никол Пашинянмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Ақорда мәлім етті. 

    Тоқаев ва Пашинян
    Фото: Kazinform

    — Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Қасым-Жомарт Тоқаевты бір палаталы Құрылтай сайлауының табысты өтуімен құттықтап, аталған оқиғаның Қазақстан үшін тарихи маңызы зор екенін атап өтті. Президент Премьер-министрге жылы лебізі және халықаралық байқаушылар миссиясы құрамында Армения өкілдерінің сайлауға белсене қатысқаны үшін ризашылығын білдірді, — делінген хабарламада.

    Әңгімелесу барысында бірлескен сауда-экономикалық және инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға баса назар аударылып, екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасы талқыланды.

    Айта кетейік, бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай сайлауына құттықтау жолдаған шетелдік көшбасшыларға алғыс айтқан болатын.

    Армения Қазақстан Президенті Құрылтай Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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