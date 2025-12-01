Павел Дуров Google мен Amazon-ға балама болатын Cocoon компаниясын іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM – Павел Дуров Google мен Amazon-ның дәстүрлі қызметін алмастыратын Cocoon (Confidential Compute Open Network) платформасының іске қосылғанын хабарлады.
- Біздің орталықсыздандырылған, жеке есептеу желіміз Cocoon іске қосылды. Cocoon пайдаланушылардың алғашқы жасанды интеллект сұранысын 100% құпиялылықпен өңдеп жатыр. GPU иелері қазірдің өзінде TON алады. https://cocoon.org веб-сайты жұмыс істеп тұр, құжаттама мен бастапқы код қолжетімді, - деп хабарлады Павел Дуров Telegram-да.
Дуров атап өткендей, Amazon және Microsoft сияқты орталықтандырылған есептеу провайдерлері қымбат делдал ретінде әрекет етеді, бағаларды көтеріп, құпиялылықты төмендетеді. Сонымен қатар Cocoon дәстүрлі жасанды интеллект провайдерлерімен байланысты экономикалық және құпиялылық мәселелерін шешеді.
- Енді масштабтауға қатысты. Алдағы апталарда біз көбірек GPU қуатын қосамыз және Cocoon-ға көбірек әзірлеушілерді тартамыз. Telegram пайдаланушылары 100% құпиялылыққа негізделген жаңа AI мүмкіндіктерін күте алады. Cocoon бақылау мен құпиялылықты пайдаланушыларға қайтарады, - деді Telegram негізін қалаушы және TON экожүйесін жасаушы.
Айта кетейік, Павел Дуров Астанада стартапшылар байқауында қазылық етті.