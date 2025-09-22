KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    22 Қыркүйек 2025

    Павлодар қаласында тұрғын үйлерге жылу беріле бастады

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Облыс орталығында 1268 көпқабатты тұрғын үй бар. Жылу тұрғын үйлерге кезең-кезеңімен беріліп жатыр.

    жылу
    Фото: ШҚО Ақпарат орталығы

    Павлодар қаласы әкімінің қаулысы негізінде 22 қыркүйектен бастап облыс орталығындағы көпқабатты тұрғын үйлерді орталық жылу жүйесіне кезең-кезеңімен қосу басталды.

    - Ең алдымен, жылу бекітілген кестеге сәйкес жылуды қабылдауға толық дайын үйлерге беріледі. Бұл үдеріс бүкіл қала бойынша жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін біртіндеп жүргізіледі, - деп хабарлады «Павлодарэнерго» компаниясынан.

    Бұған дейін Павлодар қаласында әлеуметтік мекемелер 10 қыркүйектен бастап орталық жылу көзіне қосыла бастағанын хабарлағанбыз. Шаһарда 300-ге жуық әлеуметтік мекеме орналасқан.

    Екібастұз қаласындағы жер үйлерге де жылу сол уақыттан беріле бастаған.

