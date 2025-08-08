KZ
    Павлодар қаласының көшелеріндегі су колонкалары алынып тасталмақшы

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Облыс орталығындағы жер үйлерді біртіндеп орталықтандырылған ауызсу құбырына қосу жоспарланған. Жоба келесі аптада басталады деп күтіліп отыр.

    Павлодар қаласының көшелеріндегі су колонкалары алынып тасталмақшы
    Фото: irbistv.kz

    Павлодар қаласының жер үйлері орналасқан аумақтардағы су колонкаларын алып тастауға шешім қабылданды. Олардың саны бүгінде 100-ден асады. Жақын күндері облыс орталығындағы шағын аудандардың тұрғындарын орталықтандырылған ауызсу құбырына қосу жоспарланған. Соған байланысты көшелерде самсап тұрған су құрылғылары жойылады. 

    Бұл туралы Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Ержан Иманзайыпов хабарлады.

    — Қала бойынша тұрғындарды орталықтандырылған ауызсуға қосуға арналған 5 жобаны жүзеге асыру көзделген. Жоба аясында колонкаларды аламыз. Жер үйлерге ауызсу кірген соң бұл құрылғылардың қажеті болмай қалады, — деді ол. 

    Аталған жоба келесі аптадан бастап жүзеге аса бастайды.

    Бұған дейін павлодарлықтардың «Халық қатысатын бюджет» бағдарламасына ұсынған жобалары елеусіз қалғаны туралы жазғанбыз.

