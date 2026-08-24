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    Павлодар мұнай зауытындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары 2027 жылға ауыстырылды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Бұл шешім ішкі нарықты мұнай өнімдерімен үздіксіз қамтамасыз ету, маусымдық сұраныс жоғары кезеңде отын тапшылығы тәуекелдерін азайту және өндіріс тұрақтылығын сақтау мақсатында қабылданған. 

    Павлодар мұнай зауытындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары 2027 жылға ауыстырылды
    Фото: ПМХЗ

    Павлодар мұнай-химия зауытында жоспарланған жөндеу жұмыстары 2027 жылға ауыстырылды. Бұл туралы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясынан хабарлады.

    — Мұнай өнімдерінің тұрақты өндірісін қамтамасыз ету және маусымдық сұраныс жоғары болатын кезеңде мұнай өнімдерін ішкі нарыққа үздіксіз жеткізу мақсатында, сондай-ақ жергілікті деңгейде жанармай тапшылығының туындау тәуекелін азайту үшін Павлодар мұнай-химия зауытында жоспарлы алдын алу жұмыстары 2026 жылдан 2027 жылға ауыстырылды, — деп мәлімдеді компаниядан.

    Бұған қоса зауыттардың өндірістік қуатын кеңейту іс-шаралары жүзеге асырылып жатқаны айтылған. Қазіргі уақытта Шымкент мұнай өңдеу зауытының қуатын жылына 6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін және Павлодар мұнай-химия зауытының қуатын жылына 6 млн тоннадан 9 млн тоннаға дейін ұлғайтудың жобалық құжаттамасы әзірленіп жатыр.

    Еске сала кетейік, Brent мұнайының бағасы апта қорытындысы бойынша $94-тан асты

    Павлодар облысы ҚазМұнайГаз Мұнай Зауыт
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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